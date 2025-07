Atletica - In Sala d’Armi la cerimonia finale della tradizionale manifestazione della società biancorosssa sostenuta da Intesa Sanpaolo Trofeo Assi quanti premi per gli studenti

La cerimonia finale del 75° Trofeo Assi, organizzata dalla società biancorossa e sostenuta da Intesa Sanpaolo, si è svolta nella suggestiva Sala d’Armi di Palazzo Vecchio, celebrando la passione per l’atletica tra giovani e scuole. Un’occasione speciale che ha premiato non solo i migliori atleti, ma anche il talento e la determinazione degli studenti di ogni età. Queste...

Cerimonia di premiazione del 75° Trofeo Assi Intesa Sanpaolo nella prestigiosa Sala d’Armi di Palazzo Vecchio. La più celebrata e partecipata manifestazione di promozione allo sport e in particolare all’ atletica leggera è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. L’evento ha visto protagonisti gli studenti già saliti sul podio nelle rispettive giornate di gara e con loro gli insegnanti di tutti gli Istituti scolastici. Queste le cifre del 75° Trofeo: nelle 10 giornate disputate si sono registrate 7454 presenze gara, hanno aderito al Trofeo 16 Scuole Elementari, 19 Scuole Medie Inferiori, 22 Istituti Superiori, per un totale complessivo di 57 Istituzioni scolastiche incluse nella Città Metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica - In Sala d’Armi la cerimonia finale della tradizionale manifestazione della società biancorosssa sostenuta da Intesa Sanpaolo. Trofeo Assi, quanti premi per gli studenti

In questa notizia si parla di: trofeo - atletica - sala - armi

Cesena fa il suo ingresso nell’élite dell’atletica, il trofeo Pratizzoli per la prima volta in Romagna - Cesena scrive una nuova pagina della sua storia sportiva! Il Trofeo Pratizzoli, per la prima volta in Romagna, ha illuminato la nuova pista dell'impianto atletico cittadino, portando con sé un'energia contagiosa.

Atletica - In Sala d’Armi la cerimonia finale della tradizionale manifestazione della società biancorosssa sostenuta da Intesa Sanpaolo. Trofeo Assi, quanti premi per gli studenti.

Atletica: presentati i trofei per la prova del 2 marzo. Palazzo della Mercanzia diventa il logo per le medaglie della Termal Marathon - MSN - La Sala del Consiglio del Palazzo della Mercanzia ha ospitato la presentazione delle medaglie della Termal Bologna Marathon in cui è stato ... Segnala msn.com

Atletica: Trofeo Opitergium International Road Race, 10 azzurrini a Oderzo - Sportmediaset - è stata presentata nella Sala delle Anfore del Museo Archeologico "Eno Bellis". Segnala sportmediaset.mediaset.it