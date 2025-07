Giovani campioni crescono | Movimento in crescita

Il tennis giovanile marchigiano si conferma un terreno fertile di talenti e passione, con i recenti campionati regionali che hanno acceso i cuori in sei splendide località. Da Cupra Marittima a Potenza Picena, dodici finali intense hanno sancito i nuovi campioni, dimostrando che il movimento cresce forte e promettente. I risultati delle finali: Under 11 - Cupra...

Si sono conclusi nei giorni scorsi i campionati regionali delle categorie giovanili under, che hanno toccato sei località marchigiane. Da Cupra Marittima a Grottammare, passando per San Benedetto del Tronto, Civitanova, Senigallia e Potenza Picena, dodici finali combattute hanno incoronato i nuovi campioni regionali, confermando l'ottimo stato di salute del movimento tennistico giovanile delle Marche. I risultati delle finali: Under 11 - Cupra Marittima Femminile: Di Concetto Penelope (3.5) batte Anna Mezzelani (4.2) 7-5, 6-2; Maschile: Alessandro Andolfi (4.3) batte Renato Junior Massacci (4.5) 6-2, 6-2; Under 12 - San Benedetto del Tronto Femminile: Martina Rondina (3.

