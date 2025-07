Jurassic World - La rinascita | al cinema dal 2 luglio il film con Scarlett Johansson

Preparati a rivivere l’avventura più emozionante dell’estate: dal 2 luglio al cinema, arriva *Jurassic World: La Rinascita*, il nuovo capitolo diretto da Gareth Edwards. Con Scarlett Johansson sul grande schermo, questa coinvolgente saga promette azione, suspense e sorprese mozzafiato. Un film imperdibile che saprà tenerti col fiato sospeso fino all’ultimo istante. Sei pronto a scoprire cosa succede quando il passato e il futuro si scontrano?

Jurassic World Rebirth, questo il titolo originale, è diretto da Gareth Edwards: è il sequel stand-alone di Jurassic World - Il dominio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jurassic World - La rinascita: al cinema dal 2 luglio il film con Scarlett Johansson

