Musetti i ko sull' erba e i guai fisici costano caro | 1100 punti persi e top 10 a rischio

Musetti, dopo le sconfitte sull’erba e i problemi fisici, rischia di perdere terreno nel ranking mondiale. Con 1100 punti evaporati e il rischio di uscire dai top 10, la sua posizione si fa incerta: ora è 7°, lontano dai primi 5 e in bilico tra gloria e declino. La sua sfida più grande ora è rialzarsi e dimostrare di avere quella resilienza che contraddistingue i campioni veri.

La sconfitta al 1° turno di Wimbledon dopo le rinunce a Stoccarda e Queen's lo allontanano dai primi 5 del ranking (ora è 7°) col pericolo (minimo) di uscire dai 10 migliori al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, i ko sull'erba e i guai fisici costano caro: 1100 punti persi e top 10 a rischio

