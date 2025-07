La Skymarathon sui sentieri di Brescia e Sondrio L’assalto degli scalatori al titolo continentale

L’attesa è finita: la 28esima edizione della Skymarathon “Sentiero 4 luglio” accende i sentieri di Brescia e Sondrio, portando gli scalatori al culmine del prestigio continentale. Tra tracciati Vertical, Skyrace e SkyUltra, i migliori atleti da 28 nazioni si sfidano per conquistare il titolo europeo di Skyrunning, regalando emozioni incredibili e atmosfere coinvolgenti. Ad aprire le danze sono gli atleti, pronti a scrivere nuove pagine di storia su questi panorami mozzafiato.

È tutto pronto a Corteno Golgi (Brescia) e Aprica (Sondrio) per la 28esima edizione della Skymarathon "Sentiero 4 luglio" che assegnerà il titolo Europeo di Skyrunning fra domani e sabato. La manifestazione si svolgerà su tre differenti tracciati: Vertical, Skyrace e SkyUltra per un totale di 27 medaglie, con 28 nazioni presenti e 197 iscritti provenienti, fra gli altri, da Spagna, Italia, Portogallo, Croazia, Norvegia e Irlanda. Ad aprire le danze sarà l' Aprica Vertical, previsto domani con partenza alle 17.30. Il percorso si snoderà lungo 4,32 km con un dislivello positivo di 973 metri, all'interno della cornice delle Alpi Orobie Valtellinesi, con partenza da Piazza Cioccarelli e arrivo in località Magnolia, raggiungendo la cima della seggiovia Piana dei Galli (2.

