Manna insiste ma Casteldebole non è disposta a fare sconti sul prezzo C’è anche l’incognita Lucumi Tarrega e Vitik in pole Beukema-Ndoye il Napoli non molla la presa Sartori | L’offerta shock non è ancora arrivata

Il calciomercato infiamma le prossime settimane, tra smentite, trattative e desideri sfrenati di club e giocatori. Mentre Castelldbole resiste alle pressioni sul prezzo e il Napoli si mantiene vigile, la questione degli acquisti si fa sempre più intricata. Marco Di Vaio rassicura: “Se non ci saranno sorprese, i nostri ragazzi saranno pronti all’inizio della stagione”. La finestra è aperta, e il futuro si scrive ora.

"Beukema e Ndoye non sono vicini al Napoli, sono giocatori nostri. Sappiamo dell’interessamento, abbiamo parlato con il Napoli, piĂą di Beukema che di Ndoye, per la veritĂ , ma andiamo avanti con la nostra programmazione e continuiamo con i ragazzi. Fra 10 giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all’inizio della stagione". Così Marco Di Vaio lunedì sera, a Rimini, all’apertura del calciomercato. Ma i contatti continuano. Anche ieri il diesse partenopeo ha parlato con il padre agente di Beukema e la dirigenza rossoblĂą per limare la distanza. Il Bologna non molla, vuole 35 milioni per l’olandese e circa 50 per lo svizzero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net