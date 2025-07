ecco la firenze viareggio a ferragosto la tradizione

Tra tradizione e innovazione, la Firenze-Viareggio 2024 si prepara a vivere il suo 78° capitolo, un evento atteso da generazioni che incarna l’eccellenza del ciclismo italiano. A pochi giorni dall’atteso 15 agosto, l’atmosfera nel quartiere dell’Oltrarno si fa già vibrante: due novità sostanziali annunciato durante la conferenza stampa, promettono di rendere questa edizione ancora più indimenticabile. Le emozioni sono alle porte, e il conto alla rovescia è già iniziato!

Mancano 45 giorni alla sua storica data di svolgimento quella del 15 agosto, ma presso il "Torrino" di Piazza Tasso nel quartiere dell’Oltrarno sede dell’A.S. Aurora, si vivono già i giorni dell’attesa per la 78ª Firenze-Viareggio, classica per élite e under 23, che tutti i corridori vorrebbero vincere. Due le novità sostanziali rese note in occasione della conferenza stampa nella Sala Ennio Macconi di Palazzo Vecchio. Il nuovo volto della società Aurora dopo la morte del suo storico presidente Giampaolo Ristori, con Massimo Sandrelli eletto in quel ruolo, e l’organizzazione della gara che sarà curata dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi del presidente Stefano Curradi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net