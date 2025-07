Conte in un anno ha distrutto le certezze dell’Inter | lo psicodramma di oggi è figlio delle sconfitte di ieri

In un anno, Conte ha smantellato le certezze dell’Inter, lasciando dietro di sé uno psicodramma tuscanico. Le sconfitte di ieri hanno scavato una voragine profonda nel cuore nerazzurro, alimentando tensioni e dubbi. Quando Lautaro ha criticato i compagni e Marotta ha svelato il nome di Cahlanoglu, il rischio di frattura è diventato evidente. E così, l’Inter si trova a dover ricostruire, passo dopo passo, la propria identità.

. La voragine nerazzurra. Nel momento esatto in cui Lautaro Martínez ha attaccato duramente alcuni dei suoi compagni di squadra, senza fare nomi, si sono chiusi un bel po' di cerchi. Poco dopo, nel momento esatto in cui Giuseppe Marotta ha chiarito che uno di quei compagni era Hakan Cahlanoglu, si è aperta un'enorme voragine. E così l'Inter è praticamente implosa, ancora prima dell'ulteriore caos generato dal post dello stesso Calhanoglu, dei like tattici di alcuni compagni di squadra. È giusto parlare in questi termini, diciamo pure apocalittici, per due motivi fondamentali.