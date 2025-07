Gli Usa sospendono la fornitura di missili Patriot all’Ucraina

La decisione degli Stati Uniti di sospendere la fornitura di armi all'Ucraina segna una svolta significativa nel contesto geopolitico attuale. Pete Hegseth, segretario alla Difesa, ha ordinato un blocco che coinvolge decine di missili Patriot e altre armi strategiche, sollevando interrogativi sul futuro delle relazioni e della sicurezza nella regione. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha ordinato la sospensione della consegna di alcuni tipi di armi e munizioni all’ Ucraina. Come riportato dalla Nbc News oltre a decine di missili antiaerei Patriot, lo stop riguarderebbe migliaia di proiettili di artiglieria da 155 millimetri, piĂą di 100 missili Hellfire, oltre 250 proiettili Gmlrs, lanciagranate e missili terra-aria Stinger e Aim. La decisione, anticipata da Politico, è stata confermata (senza scendere nei dettagli) dalla Casa Bianca. «Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa sul supporto e l’assistenza militare della nostra nazione ad altri Paesi in tutto il mondo», ha dichiarato all’Afp la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Usa sospendono la fornitura di missili Patriot all’Ucraina

In questa notizia si parla di: missili - patriot - ucraina - sospendono

Ucraina senza scudi, allarme per le scorte di missili Patriot: cosa può succedere - L'Ucraina si trova in una situazione critica: le scorte di missili Patriot si stanno esaurendo proprio mentre gli attacchi russi si intensificano.

Il Pentagono sospende le forniture di Patriot e altre armi di precisione all’Ucraina; Usa, stop ai missili antiaerei per l'Ucraina: Preoccupati per scorte; Gli Stati Uniti bloccano la fornitura di alcune armi all'Ucraina, compresi i missili antiaerei.

Gli Usa sospendono la fornitura di missili Patriot all’Ucraina - Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha ordinato la sospensione della consegna di alcuni tipi di armi e munizioni all’Ucraina. Riporta lettera43.it

Guerra in Ucraina, stop parziale alle armi dagli USA: le ragioni - Gli USA hanno sospeso alcune forniture militari nella guerra in Ucraina, tra cui missili antiaerei, come confermato dalla Casa Bianca in risposta alle indiscrezioni di stampa. Come scrive notizie.it