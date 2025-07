Prezzo del petrolio in rialzo Wti a 65,5 dollari

Il prezzo del petrolio continua a salire, trainato da un crescente ottimismo sui mercati internazionali. Il WTI del Texas si attesta a 65,5 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord si avvicina ai 67,2 dollari, segnando rispettivamente un incremento dello 0,11% e dello 0,15%. Questi segnali evidenziano un settore energetico in fermento, pronto a influenzare le prossime decisioni economiche e geopolitiche.

Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati. Il Wti del Texas avanza dello 0,11% a 65,5 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord si apprezza dello 0,15% a 67,2 dollari.

