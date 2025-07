Fa fumare a un orango la sua sigaretta elettronica poi pubblica il video | nella bufera la pugile Anastasia Luchkina

Un gesto che ha scatenato polemiche e indignazione: Anastasia Luchkina, giovane pugile russa, si è filmata mentre faceva fumare una sigaretta elettronica a un orango in via di estinzione durante un safari. Il video, diventato virale, ha suscitato reazioni forti e accuse di irresponsabilità. Ma cosa si nasconde dietro questa provocazione? La vicenda mette in discussione il rispetto per la natura e l’etica nel mondo dello sport e del divertimento.

Anastasia Luchkina, giovane pugile russa di 24 anni, è diventata virale dopo essersi filmata mentre faceva fumare una sigaretta elettronica a un orango in via di estinzione in un safari. Secondo il sito russo Zamin.uz,??Luchkina – che da poco è diventata professionista nel suo sport – rischia una multa salata e il divieto di tornare nel parco in questione. Oltre a ciò, ovviamente, sono tantissime le critiche ricevute via social. L’orango Dana è infatti l’unico esemplare del suo genere in Crimea e, secondo quanto riferito, l’animale non ha reagito bene alla sigaretta elettronica. Si teme che Dana abbia ingerito una delle cartucce per sigaretta elettronica, contenente 2,5-3 ml di liquido alla nicotina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fa fumare a un orango la sua sigaretta elettronica, poi pubblica il video: nella bufera la pugile Anastasia Luchkina

