È stato come un padre per noi Generale Oresta rimosso la tristezza degli allievi carabinieri | Ci mancherà

La notizia della rimozione del generale Pietro Oresta ha suscitato un’ondata di sentimenti e ricordi tra gli allievi carabinieri, che lo consideravano più di un semplice comandante: un padre. Il suo esempio, la sua dedizione e il suo affetto si sono radicati nei cuori di chi sta formando il proprio futuro nelle divise dell’Arma. Un addio che lascia un vuoto profondo e un ricordo indelebile. Per molti, la sua influenza rimarrà per sempre.

Firenze, 2 luglio 2025 – «Ci mancherà». «È stato come un padre per noi». «Che dispiacere, non si meritava davvero tutto questo». Sono solo alcuni dei messaggi che sono girati nelle chat degli allievi carabinieri dopo la scelta dell’Arma di rimuovere il generale Pietro Oresta dal comando della scuola marescialli e brigadieri di Firenze, che forma i nuovi sottufficiali. Il discorso, per molti ragazzi in divisa, è stato «male interpretato», e chi conosce Oresta sa che il senso delle sue parole era indirizzato a spronare i nuovi marescialli al lavoro, senza però dimenticarsi della sfera personale. Tanti i messaggi che sono arrivati anche ai referenti del sindacato Unarma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “È stato come un padre per noi”. Generale Oresta rimosso, la tristezza degli allievi carabinieri: “Ci mancherà”

