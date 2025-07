Gabriel Garko in ospedale incidente sul set | come sta l’attore italiano

Gabriel Garko, protagonista amato del piccolo schermo, aveva appena fatto il suo ritorno sulle scene con entusiasmo, pronto a rivestire il ruolo iconico di Tonio Fortebracci. Tuttavia, un imprevisto durante le riprese ha interrotto bruscamente il suo ritorno, portandolo in ospedale. Gli aggiornamenti sulla sua condizione sono ancora parziali, ma i fan sperano in una pronta ripresa: come sta l’attore italiano? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Personaggi TV. Era tornato sul set con entusiasmo, pronto a vestire di nuovo i panni del leggendario Tonio Fortebracci. Gabriel Garko aveva appena annunciato il suo ritorno ne L’Onore e il Rispetto, la fiction cult di Mediaset che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. Ma il sogno ha subito un’improvvisa battuta d’arresto: un infortunio sul set ha costretto l’attore a un ricovero in ospedale. La notizia è arrivata direttamente dai social, dove Garko ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni frammenti di ciò che sta vivendo. Un reel intenso, fatto di immagini che raccontano più delle parole: lui disteso sul letto d’ospedale, poi in sedia a rotelle, con le stampelle accanto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gabriel Garko in ospedale, incidente sul set: come sta l’attore italiano

È tutta 'Colpa dei Sensi' con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l'attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

