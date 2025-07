Serie C Edoardo Vona è il primo volto nuovo granata Ecco dal Latina l’esperto difensore centrale

Edoardo Vona, il nuovo volto del Pontedera 2025-26, porta con sé un’esperienza di oltre 130 presenze in Serie C, maturata tra Castrovillari, Bisceglie, Imolese, Taranto e Casarano. Alto 189 cm, difensore centrale affidabile e collaudato, arriva dal Latina, dove ha dimostrato costanza e leadership. Con questa acquisizione, il club granata si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo: ecco il primo passo verso una stagione ricca di obiettivi e successi.

Il primo volto nuovo del Pontedera 2025-26 è quello di Edoardo Vona, difensore centrale nato il 16 dicembre 1996, 189 centimetri di altezza, che vanta oltre 130 presenze in Serie C con le maglie di Castrovillari, Bisceglie, Imolese, Taranto, Casarano. Nel gennaio 2023 è approdato al Latina, squadra del girone C dove ha militato anche nel campionato scorso, concluso al 15° posto, e con la quale ha collezionato 31 presenze segnando 1 gol, alla 20a giornata, nel 2-0 alla Casertana. Nelle 34 gare disputate nel girone sud (non le classiche 38 a causa dei ritiri di Taranto e Turris) è stato titolare 27 volte, in 3 occasioni è entrato, per due partite è stato squalificato (sempre per somma di ammonizioni, mai per rosso diretto), per una è rimasto in panchina e per una non è stato tra i convocati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Edoardo Vona è il primo volto nuovo granata. Ecco dal Latina l’esperto difensore centrale

