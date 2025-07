Emma Villas altra new entry Ingaggiato Benavidez

Emma Villas Codyeco Lupi Siena si rafforza con l’arrivo di Felipe Benavidez, nuovo schiacciatore argentino-portoghese, nato nel 1997 e alto 194 cm. La società dimostra ancora una volta il suo impegno nel costruire una squadra competitiva, puntando su talenti di livello internazionale. Dopo aver già annunciato altre new entry, la rosa si arricchisce di un atleta determinato e pronto a dare il massimo. La stagione promette grandi emozioni, e i tifosi non vedono l’ora di vedere il team in azione.

Il terzo volto nuovo della rosa della nuova Emma Villas Codyeco Lupi Siena è Felipe Benavidez, schiacciatore nato in Argentina ma portoghese per nazionalità sportiva. "Ciò che mi ha convinto di una società come questa è la sua storia, la voglia di migliorare sempre e il progetto molto serio", le prime parole del giocatore subito dopo la firma sull’accordo col club di Bisogno. Felipe Benavidez classe 1997, 194 cm di altezza, è alla terza stagione in Italia dopo le esperienze, sempre in A2, con Abba Pineto, Consar Ravenna e Omifer Palmi. Prende il posto di Cattaneo nello scacchiere titolare e nelle idee di coach Petrella dovrebbe essere lo schiacciatore titolare insieme al confermato Randazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas, altra new entry. Ingaggiato Benavidez

In questa notizia si parla di: benavidez - emma - villas - altra

Lupi Siena, in posto 4 arriva Felipe Benavidez: “La squadra ha obiettivi chiari”; Volley, la Emma Villas Siena vince anche a Palmi: è il sesto successo consecutivo; Rimonta nel tiebreak, la Emma Villas Siena vince a Ravenna.

Emma Villas, altra new entry. Ingaggiato Benavidez - Il terzo volto nuovo della rosa è lo schiacciatore nato in Argentina "Mi ha convinto la storia della società, che ha un progetto molto serio". Secondo msn.com

L’Emma Villas non si ferma più: poker servito. A Catania un’altra vittoria in rimonta al tie-break - CATANIA 2 EMMA VILLAS 3 CATANIA: Basic 13, Rottman 1, Argenta 1, Volpe 5, Lucconi 3, Bartolucci 7, Saitta 1, ... Lo riporta msn.com