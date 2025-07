premio promozione vince la cerretese

La “Notte delle Stelle 2025” ha brillato il 18 giugno all’Art Hotel Museo di Prato, celebrando i protagonisti del calcio dilettantistico toscano. Tra i riconoscimenti, spicca il premio Promozione dell’Anno, assegnato con entusiasmo alla Cerretese, simbolo di determinazione e successi. Un evento che ha illuminato il talento e la passione di squadre e giocatori, confermando ancora una volta quanto il calcio amatoriale sia il cuore pulsante dello sport toscano.

Si è tenuta il 18 giugno la “Notte delle Stelle 2025“, la serata più attesa del calcio dilettantistico toscano che vede una lunga lista di riconoscimenti ai "migliori" delle rispettive categorie, della stagione 202425 in Eccellenza e Promozione, organizzata dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Tv Prato in collaborazione con La Nazione, all’Art Hotel Museo di Prato. Tra le onorificenze, si è distinta quella per il premio Promozione dell’Anno, vinto dalla Real Cerretese che ha dominato il Girone A di Promozione, chiudendo il campionato con addirittura tre giornate di anticipo, con 62 punti e concludendo la stagione a sette lunghezze di vantaggio dalle inseguitrici Lunigiana Pontremolese e Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it