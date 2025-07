Cosa prevede il protocollo del lavoro contro l'emergenza caldo | le novità su turni orari e abbigliamento

Il protocollo del lavoro contro l'emergenza caldo rappresenta un passo fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori durante ondate di grandi temperature. Oggi pomeriggio si attende la firma tra ministero, imprese e sindacati, che sancirà le nuove misure di contenimento dei rischi climatici nei luoghi di lavoro. Scopriamo insieme le principali novità su turni ridotti, orari flessibili e sgravi come la cassa integrazione, strumenti essenziali per affrontare questa sfida estiva. Continua a leggere.

Oggi pomeriggio è attesa la firma tra il ministero del Lavoro, imprese e sindacati del protocollo per "l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro". Ecco le principali novità su turni ridotti, orari e cassa integrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lavoro - protocollo - novità - turni

Protocollo e Sportello contro usura e racket. Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate - A Melissano nasce un'iniziativa per contrastare usura e racket, attraverso un protocollo d'intesa che promuove la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al credito agevolato e al supporto delle famiglie sovraindebitate.

In arrivo il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate all'emergenza caldo negli ambienti di lavoro. E' stata infatti convocata per domani pomeriggio alle ore 17 la riu Vai su Facebook

Cosa prevede il protocollo del lavoro contro l'emergenza caldo: le novità su turni, orari e abbigliamento; Caldo, ecco il protocollo per il lavoro: tutte le misure su Cig, orari e turni; Cig, abiti, orari: un protocollo del lavoro sul caldo.