stefani si laurea campionessa italiana juniores martina stacca il pass per i mondiali in cina

La stagione di Martina Stefani brilla come mai prima d’ora: la pattinatrice reggiana si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana juniores di libero a Novara, conquistando anche il pass per i Mondiali di Pechino. Un risultato straordinario che conferma il suo talento e la determinazione: il futuro di Martina promette grandi emozioni e successi internazionali. La sua storia continua a scrivere pagine scintillanti nel mondo dello sport.

di Claudio Lavaggi Sta diventando una stagione splendida, quella della pattinatrice reggiana Martina Stefani che nei giorni scorsi a Novara si è laureata campionessa italiana juniores di libero. Con il primo posto ha pure staccato il biglietto per i campionati del mondo che si svolgeranno a Pechino, in Cina, dal 18 al 30 ottobre. È questo un grosso risultato per Martina che nella World Cup disputata al PalaBigi a Reggio aveva prima vinto la ‘last chance’, per poi piazzarsi al secondo posto in finale tra le migliori al mondo. "Non è stata una gara facile – dice Martina – anche se sto abituandomi a queste competizioni dove in pochi minuti ti giochi tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it