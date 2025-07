Isola dei Famosi 2025 | stasera la finale su Canale 5 Chi sarà il vincitore?

Stasera si chiude un emozionante capitolo dell’Isola dei Famosi 2025, il reality che ha conquistato milioni di italiani. Con Veronica Gentili alla guida e l’esperienza di Simona Ventura in studio, i naufraghi si sfideranno nell’ultima battaglia per la vittoria, mentre Pierpaolo Pretelli coordina le ultime prove dall’Honduras. Chi sarà il grande vincitore di questa avventura mozzafiato? La risposta vi aspetta questa sera, in un finale ricco di suspense e sorprese.

Mercoledì 2 luglio 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili che ha appassionato milioni di spettatori per oltre 50 giorni. In studio, insieme alla conduttrice, ci sarà Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre dall’Honduras guiderà i naufraghi nelle ultime prove Pierpaolo Pretelli. Ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025: concorrenti in gara e programma della serata. A contendersi la vittoria finale saranno Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jey Lillo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Isola dei Famosi 2025: stasera la finale su Canale 5. Chi sarà il vincitore?

