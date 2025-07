Pistoia guarda al futuro Stoch firma per tre anni

Pistoia guarda al futuro con entusiasmo, puntando sui giovani talenti e sulla crescita sostenibile. La firma di Federico Stoch per altri tre anni rafforza questo impegno, testimoniando la fiducia della società nel potenziale di un roster in evoluzione. Classe 2006, triestino di nascita, Federico rappresenta il volto del nuovo Pistoia che crede nelle energie emergenti per scrivere un capitolo vincente.

In casa biancorossa arriva un'altra conferma: si tratta di Federico Stoch, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà per i prossimi tre anni al Pistoia Basket. Una riconferma che dimostra quanto la società creda in un progetto a lungo termine e soprattutto, nel caso di Stoch, nella valorizzazione di giovani che possono crescere e maturare con questo club. Classe 2006, triestino doc di 198 centimetri di altezza, Stoch è cresciuto nelle giovanili dell'Azzurra Basket, giocando in tutti i campionati di Eccellenza fino all'esordio in prima squadra nella stagione 202223. Nell'estate 2023 firma con Pistoia Basket Junior e diventa subito protagonista con la maglia dell'Under19 Eccellenza (14.

