Il Tennis Club Francesco Beretti di Grottammare scrive un altro capitolo di successo, dimostrando che passione e determinazione portano lontano. La vittoria schiacciante contro il Circolo Tennis Siracusa ha sancito la salvezza in Serie B nazionale, regalando un sorriso ai tifosi e rinvigorendo lo spirito di una squadra unita e ambiziosa. Con questa impresa, il club conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama tennistico italiano, pronti a nuove sfide e trionfi.

Missione compiuta per il Tennis Club Francesco Beretti di Grottammare. I ragazzi della costa hanno conquistato la salvezza in Serie B nazionale superando 4-0 il Circolo Tennis Siracusa nella seconda gara dello spareggio playout, al termine di una stagione che ha regalato non poche emozioni. Una cavalcata iniziata nel migliore dei modi con la vittoria nel prestigioso Trofeo Giuseppucci e conclusa con il sospiro di sollievo per la permanenza nella categoria che conta, dove militavano per la prima volta. Il percorso non è stato privo di ostacoli. Gli infortuni di alcuni elementi chiave della rosa hanno complicato i piani del sodalizio grottammarese, costringendo la squadra a disputare i playout anzichĂ© centrare l’agognata salvezza diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it