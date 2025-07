Rimini rivede il piano giovani I biancorossi pensano al Conti-bis

Il Rimini si prepara a rivoluzionare il proprio organico, rivedendo il piano giovani e puntando su un “Conti bis” per rinforzare ogni reparto. Con i talenti partiti dopo giugno, i biancorossi cercano nuovi talenti, anche all’interno di club di categoria superiore, per mantenere alta la competitività e riportare entusiasmo in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiudere il mercato con una squadra compatta e ambiziosa, pronta a lottare fino all’ultimo minuto.

Almeno un rinforzo per reparto cercando di ampliare la batteria dei giovani. Perché il Rimini passato il mese di giugno, ha perso gran parte delle sue forze giovani. Cioffi, Malagrida, Conti (l’unico che potrebbe tornare in riviera), Leonardi. Ma anche Cinquegrano. Tutti tornati alla base per fine prestito. Il Rimini è così costretto a guardarsi attorno, a bussare alle porte di qualche club di categoria superiore per mettere nelle mani di mister D’Alesio la giusta dose di gioventù. Senza però rinunciare a quell’esperienza che la squadra biancorossa ha già nella propria rosa. Per conoscere con esattezza i programmi dei biancorossi bisognerà pazientare ancora un pochino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini rivede il piano giovani. I biancorossi pensano al Conti-bis

In questa notizia si parla di: rimini - giovani - conti - rivede

La famiglia dei record, diventano nonni a 35 anni: “I più giovani di Rimini” - Viola Barbosu e Davis Zavatta, entrambi nati nel 1990, diventano i nonni più giovani di Rimini a soli 35 anni.

Rimini rivede il piano giovani. I biancorossi pensano al Conti-bis; Rimini. Lavoratori stagionali: tanti gli stranieri ma pochi i giovani: «Sistema da rivedere».

Rimini rivede il piano giovani. I biancorossi pensano al Conti-bis - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

"Rimini non ha spazi per i giovani" - Il Resto del Carlino - Come carcerati di prigione ci siamo sentiti liberi nel rivedere di nuovo al sole, anche se dietro una mascherina. Scrive ilrestodelcarlino.it