Le due bolognesi protagoniste nel bronzo agli Europei saranno premiate l’11 luglio in Comune Turrita d’Argento a Santucci e André

Celebrando il talento e la passione di due straordinarie sportive nate a Bologna, Olbis Andrè e Mariella Santucci, che hanno portato a casa un prestigioso bronzo agli Europei di Brno. Venerdì 11 luglio, nel cuore della città, il sindaco Lepore le premierà con la Turrita d’Argento, onorando non solo i successi sportivi, ma anche l'orgoglio del loro percorso. La loro storia continuerà ad ispirare Bologna e oltre, con nuove sfide all’orizzonte.

Il bronzo con la nazionale italiana femminile di basket, tornata a medaglia da Brno 1995, e adesso la celebrazione nella città in cui sono nate e cresciute. Venerdì 11 luglio, nella sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Turrita d’Argento alle cestiste bolognesi Olbis Andrè e Mariella Santucci. Le tre sfide al PalaDozza, nella loro Bologna, poi l’atto finale e l’apoteosi al Pireo in Grecia con la vittoria su Turchia, l’amara sconfitta in semifinale con Brescia e infine la vittoria con la Francia che è valsa il bronzo Andrè e Santucci hanno coronato un Fiba EuroBasket Women da grandi protagoniste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net