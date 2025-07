La Madonna delle Grazie esce in Processione per invocare la pace nelle guerre globali

La processione della Madonna delle Grazie, un evento carico di emozione e devozione, ha invocato la pace nelle guerre globali attraversando le strade di Benevento. In occasione dell’anno giubilare, il corteo ha assunto un significato ancora più profondo, unendo fede e speranza in un momento di grande spiritualità . La statua, portata in processione per le vie della città , ha ricordato a tutti l'importanza della pace e della solidarietà .

Emozionante la Processione che si è svolta per le vie della città in memoria liturgica della Madonna delle Grazie, la co-patrona di Benevento. L'anno giubilare ha consentito, che in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, la statua uscisse dalla Basilica di via San Lorenzo per percorre Corso Garibaldi Viale Atlantici, via XXIV Maggio e quindi tornare nella sua sede. Il simulacro collocato, su un pick up, è stato accompagnato da tantissimi fedeli che non hanno mancato di testimoniare con la loro presenza la devozione alla Madonna Delle Grazie che resta un punto di riferimento ineludibile della religiosità beneventana e sannita.

