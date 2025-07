Napoli 27enne accoltellato al torace a Porta Capuana | morto in ospedale

Una notte drammatica a Napoli: un giovane di 27 anni, originario del Marocco, è stato accoltellato al torace a Porta Capuana e, nonostante i tentativi di salvarlo, è deceduto in ospedale. L’episodio ha sconvolto la città, sollevando domande su sicurezza e criminalità. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini dei carabinieri cercano di fare luce su questa tragica vicenda.

Tragedia a Napoli, dove questa notte un 27enne di origini marocchine è morto in ospedale per una profonda ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, allertati dal 112,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, 27enne accoltellato al torace a Porta Capuana: morto in ospedale

