Due argentini per Crudeli. Ecco Lopez e Duhalde.

Due argentini per rinforzare il castello: ecco Lopez e Duhalde. "Giovane, ma non acerbo", aveva detto Crudeli durante l’allestimento della squadra 2025-26, e così è stato. Con caratteristiche distintive e un entusiasmo contagioso, questi talenti rappresentano il futuro, pronti a lasciare il segno. La loro integrazione promette di portare nuova energia e qualità alla squadra, definendo un nuovo capitolo nel cammino verso il successo.

"Giovane, ma non acerbo". Così aveva detto Roberto Crudeli, in fase di allestimento della squadra 2025-26. E così è stato plasmato il Forte che presenta due altri nuovi tasselli, anch'essi proprio con le caratteristiche richieste. Il primo è il giovanissimo argentino Tomas Lopez, già nel giro della Albiceleste, in arrivo dal Concepcíon. Più esperto, classe 1998, il secondo, Sebas Duhalde, passaporto italo-argentino ed in arrivo dal Ch Lloret in Spagna, dove ha collezionato 13 reti e 4 assist in 22 presenze. "Due attaccanti - li presenta così Crudeli - validi. Lopez, tecnicamente molto valido, ama puntare la porta.

