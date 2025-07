scadenza onorata la ternana riprende fiato cessione intrecciata allo stadio clinica

Dopo aver rispettato la scadenza federale del primo luglio, la Ternana respira e guarda al futuro con ottimismo: la cessione societaria entra nel vivo, mentre si avvicinano tappe decisive anche per il nuovo stadio. Tra la fase di due diligence e le strategie di mercato in uscita, i rossoverdi si preparano a riprendere il ritmo, puntando a consolidare il loro rilancio e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

La fase più critica sembra passata. Entra nel vivo la “due diligence“ per il passaggio societario, al pari dell’iter per il nuovo stadio. Si torna a parlare anche di calcio giocato, vedi mercato (per ora e per ovvi motivi solo in uscita). Superato lo scoglio della scadenza federale del primo luglio, regolarmente onorata, in casa rossoverde si va avanti nella trattativa di cessione, scattata in modo ufficiale con le firme sulla lettera d’intenti. Entro fine mese il pacchetto azionario potrebbe dunque trasferirsi a una società operante nel settore tecnologico IT e telecomunicazioni, quotata in borsa (segmento Euronext Star). 🔗 Leggi su Lanazione.it