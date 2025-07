Gnammy

Scopri la vignetta di Gnammy, l'irriverente omaggio satirico pubblicato oggi su Il Fatto Quotidiano. Con il suo stile pungente e umoristico, questa vignetta offre una riflessione critica sulla crisi in Russia e Ucraina, catturando l'essenza delle tensioni geopolitiche con un tocco di comicità. Un modo intelligente per affrontare temi complessi attraverso l'arte del fumetto e della satira. Continua a leggere per un'analisi che non lascia indifferenti.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #russia #guerra #ucraina #putin #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gnammy

In questa notizia si parla di: fatto - quotidiano - gnammy - vignetta

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

Gnammy.

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025 Gaza - Fino a domani giovedì 3 luglio il numero delle città con temperatura da bollino rosso non cambia, rispetto a quelle ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Vignetta Il Fatto Quotidiano accusa Mattarella di golpe?/ Foto, tra Conte e Draghi... - IlSussidiario.net - La vignetta de Il Fatto Quotidiano contro Sergio Mattarella non è l’unica ad aver acceso il dibattito. Lo riporta ilsussidiario.net