Un campus per i portieri | Abbiamo esaurito i posti

portiere. Purtroppo, i posti disponibili sono stati completamente prenotati, testimonianza dell’entusiasmo intorno a questa opportunità unica. Il primo campus, partito lunedì presso l’impianto "M. Calugi" di Serravalle, ha raccolto l’interesse di giovani talenti pronti a migliorare le proprie competenze e a scoprire nuove strategie di gioco. Segnate in agenda: il successo di questa iniziativa promette ulteriori ed entusiasmanti appuntamenti futuri.

È partito lunedì il primo campus dedicato interamente ai portieri, organizzato dal Serravalle Soccer Academy di Empoli, squadra che milita in Terza Categoria, presso il proprio impianto "M. Calugi". La giovanissima società sportiva, che si appresta ad iniziare solo il secondo anno di attività, ha infatti organizzato una sessione intensiva di allenamenti per portiere, dalla durata di 5 giorni, aperto a tutti gli aspiranti ‘numeri uno’ del territorio. Il campus nasce dalla volontà della dirigenza e del presidente del Serravalle, Simona Salvadori, di portare sul territorio empolese una scuola per far crescere, migliorare e far sbocciare i giovani portieri che hanno voglia di migliorarsi e affezionarsi ad un ruolo tanto complesso, quanto fondamentale per il giuoco del calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it