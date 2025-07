Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli | lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui Gazzetta

Victor Osimhen, il protagonista indiscusso del Napoli, sogna la Premier League, ma il suo futuro sembra ancora incerto e lontano dal sogno. Tra voci di mercato e desideri personali, la distanza tra aspirazioni e realtà si fa sentire. La domanda ora è: riuscirà Osimhen a trovare una stagione all’altezza delle sue ambizioni, o il suo percorso continuerà a essere un’incognita? Solo il tempo svelerà cosa riserverà il suo prossimo capitolo.

Victor Osimhen croce e ormai solo croce del Calcio Napoli. Della delizia non è rimasto piĂą niente. Dal primo luglio è tornato un calciatore agli ordini del Napoli che può solo attendere le mosse di mercato del calciatore. Che al momento sembra avere le idee confuse o quantomeno non c’è concordanza tra i suoi desideri (la Premier) e la realtĂ . Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Ogni mattina, quando si sveglia, Victor Osimhen trova (virtualmente) sul comodino di fianco al letto un bel po’ di euro e corre a depositarli in banca: e tutti i santi giorni, per un anno, quel pacco-dono accumulato s’ingrossa e si trasforma in undici milioni lordi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli: lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: premier - sogna - napoli - osimhen

Premier League: il Nottingham sogna ancora la Champions. LIVE due gare, poi Arsenal-Newcastle - La Premier League prosegue con emozioni e sorprese nella 37esima giornata. Il Nottingham sogna ancora la qualificazione in Champions League, mentre si avvicinano Arsenal e Newcastle per le ultime sfide.

Venerato sul mercato del Napoli: “Lucca piace, ma valutazione esagerata. Osimhen? Attesa Premier, ma l’Arabia non molla” Il punto del giornalista Ciro Venerato a RaiNews24: ? “Osimhen sogna la Premier, ma i club inglesi lo considerano un’alternativa. Vai su Facebook

Translate post#calciomercato #napoli, #osimhen aspetta l'Europa: sogna il Chelsea e la Premier League Vai su X

Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli: lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui (Gazzetta); Osimhen dice no all’Arabia, sogna la Premier: il Napoli attende segnali – Il Mattino; Calciomercato Napoli, Osimhen sogna la Premier: ma l'Al-Hilal non si arrende.

Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli: lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui (Gazzetta) - Osimhen vorrebbe la Premier ma di Londra è rimasto solo il fumo, almeno per ora. Come scrive ilnapolista.it

Calciomercato Napoli, la strategia è netta: non si torna più indietro - Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente il club più attivo in queste prime settimane di calciomercato. Scrive informazione.it