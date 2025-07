Virtus fiducia Loreti Abbiamo lavorato sodo l’iscrizione è molto vicina Vogliamo la B nazionale

La Virtus Imola si sta giocando la sua grande occasione per conquistare la Serie B Nazionale, un sogno che richiede impegno, determinazione e il supporto di tutti. Mancano appena cinque giorni alla scadenza, e il tempo stringe: l’iscrizione è a un passo, e il cuore della tifoseria batte forte. È il momento di fare la differenza e scrivere insieme una nuova entusiasmante pagina della storia Virtus.

Meno cinque. Sono i giorni che dividono la Virtus Imola dalla deadline rappresentata dal termine delle iscrizioni al campionato di serie B Nazionale. Entro il 7 luglio, infatti, va versata la prima rata richiesta dalla Fip (di euro 4.200), in attesa poi di presentare la fidejussione da 50mila euro, fissata per la prima decade di settembre. Il silenzio di queste settimane - l’ultimo comunicato ufficiale del club risale a 30 maggio - ha fatto aumentare la preoccupazione tra i sostenitori gialloneri, scottati dal recente cambio al vertice che chiaramente ha aperto diversi scenari. A rassicurare il popolo virtussino è proprio il numero uno, Stefano Loreti, che ieri al Carlino ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, fiducia Loreti. "Abbiamo lavorato sodo, l’iscrizione è molto vicina. Vogliamo la B nazionale»

In questa notizia si parla di: nazionale - virtus - fiducia - loreti

Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale - Nella Virtus si respira un'atmosfera di attesa mentre si lavora intensamente per chiudere il bilancio della scorsa stagione e prepararsi al salto in B nazionale.

Virtus, conto alla rovescia. Il primo tassello è Galetti; Virtus, la carica di Fiumi: Ripagheremo tanta fiducia; Silenzio Virtus, la fumata bianca non c’è.

Virtus, fiducia Loreti. "Abbiamo lavorato sodo, l’iscrizione è molto vicina. Vogliamo la B nazionale» - L’ottimismo che traspare dalle parole di Loreti è musica per le orecchie dei tifosi, dopo che per il lungo silenzio avevano temuto il peggio. Segnala msn.com

Virtus, conto alla rovescia. Il primo tassello è Galetti - Basket serie B Nazionale Dalla conferma del coach si guarda avanti con fiducia. Riporta msn.com