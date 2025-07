Ciclismo Parte da Forlì l’ultima tappa del Giro Women

Il 13 luglio Forlì si prepara a brillare nel cuore del ciclismo mondiale, ospitando la partenza dell’ultima tappa del Giro d’Italia Women 2025. Piazza Saffi si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e sfide epiche, culminando con la premiazione all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un evento imperdibile che promette di scrivere un nuovo capitolo di passione sportiva e talento femminile. Non mancate a questa straordinaria festa di ciclismo!

Il prossimo 13 luglio Forlì torna protagonista nel ciclismo nazionale e internazionale: piazza Saffi sarà infatti teatro della partenza dell'ottava e ultima tappa della 36ª edizione del Giro d'Italia Women 2025, con arrivo previsto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove avrà luogo la premiazione delle vincitrici. "Questa tappa non sarà una semplice kermesse come possono essere le precedenti sette – sottolinea Giusy Virelli, direttrice ed organizzatrice della competizione – perché potrebbe essere quella decisiva per la vittoria. Guardando l'andamento delle ultime edizioni, il vincitore potrebbe decidersi proprio in questa ottava tappa.