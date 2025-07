Il messaggio Ferrer ai saluti | Mi sentirò sempre uno spezzino

Il cuore di Salva Ferrer si riempie di nostalgia e gratitudine mentre si congeda da La Spezia, una città che lo ha accolto come un figlio. Dopo sei anni indimenticabili di emozioni condivise, il guerriero spagnolo lascia un messaggio carico di affetto e ricordi preziosi. La sua partenza segna la fine di un capitolo speciale, ma il suo legame con la città rimarrà vivo nei cuori di tutti. Questo addio ci ricorda che anche le separazioni sono un arrivederci...

Dalla sua Spagna, il guerriero Salva Ferrer (nella foto) ha inviato il suo arrivederci commovente a tutto l’ambiente aquilotto, dopo sei anni splendidi passati in riva al Golfo: "Questo è un messaggio per voi spezzini. Voi che mi avete accolto nella vostra città dal primo giorno. Abbiamo vissuto insieme le emozioni più belle, ora purtroppo è il momento di separare le nostre strade. Mi mancheranno La Spezia, il suo mare, la sua gente. Questo vincolo sarà eterno. Da oggi non sarò più un giocatore dello Spezia, ma con il vostro permesso mi sentirò per sempre spezzino, vi voglio bene". Tantissimi i messaggi e i likes di risposta degli appassionati dei colori bianchi, con una frase che riassume l’affetto che un intero popolo nutre per questo giocatore che ben ha interpretato i valori spezzini dell’attaccamento ai colori bianchi e al territorio: "Per sempre uno di noi frè, Spezia è casa tua, ti vogliamo bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net