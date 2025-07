Istat allarme denatalità | nascono sempre meno femmine

L’Italia si confronta con un fenomeno sempre più preoccupante: la diminuzione delle nascite femminili, che sta modificando profondamente la nostra composizione demografica. Secondo i dati Istat, nel 2025 vi saranno più uomini che donne tra i residenti, un trend che interessa tutte le generazioni dal 1982 al 2024. Un cambiamento che richiede attenzione e azioni concrete per invertire questa tendenza.

Tra i residenti in Italia nel 2025 ci sono più uomini che donne per tutti gli anni di nascita dal 1982 al 2024 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Istat, allarme denatalità: nascono sempre meno femmine

