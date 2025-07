Non siamo più soli Il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti indagati

In un gesto di grande solidarietà, il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti coinvolti nelle indagini più delicate. I due poliziotti che hanno neutralizzato il killer del brigadiere Legrottaglie sono i primi beneficiari del decreto Sicurezza, dimostrando che non siamo soli di fronte alle sfide della sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un segnale forte di supporto e tutela per chi mette la vita al servizio dello Stato.

I due poliziotti che hanno neutralizzato il killer del brigadiere Legrottaglie sono i primi beneficiari del decreto Sicurezza: dal Viminale inviato l'anticipo sulle spese legali.

Carabiniere ucciso, il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti indagati. Finita l’era dei poliziotti lasciati soli - Il Ministero dell’Interno prende posizione a sostegno degli agenti coinvolti nel tragico episodio di Francavilla Fontana, anticipando le spese legali per il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo.

