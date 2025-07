Ginnastica | tutti i risultati conquistati dalle atlete guidate da l’ex olimpionica susanna marchesi Olimpea protagonista campionato nazionale di federazione | Manetti sul podio

Il talento e la determinazione delle ginnaste della Olimpea di Castiglion Fiorentino hanno brillato nel recente Campionato Nazionale "Ginnastica in Festa" a Rimini. Guidate dall’ex olimpionica Susanna Marchesi, protagonista indiscussa e mentore ispirante, le atlete hanno conquistato numerosi risultati di rilievo, portando a casa medaglie e riconoscimenti. Un trionfo che testimonia il duro lavoro e la passione di questa giovane società sportiva, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

AREZZO Si è concluso il campionato nazionale di federazione " Ginnastica in festa " a Rimini che ha visto coinvolte le ventidue ginnaste della Olimpea, giovane società sportiva con sede nel comune di Castiglion Fiorentino, con staff e dirigenza tutti al femminile. Susanna Marchesi, ex atleta della nazionale di ginnastica ritmica e finalista ai giochi olimpici di Sydney nel 2000, è la responsabile tecnica che lavora insieme alla dirigente Marianna Cappelluti. I risultati dopo anni di lavoro si cominciano a vedere. Anna Manetti ha conquistato il bronzo nella finale al cerchio che ha coinvolto ottanta ginnaste provenienti da tutta Italia.

