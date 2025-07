La scelta della Folgore. In panchina c’è Belmonte.

La Folgore Caratese apre un nuovo capitolo con la nomina di Nicola Belmonte come nuovo allenatore per la stagione 2025/26. Dopo la partenza di Filippo Carobbio, chiamato a Vicenza, l’attesa si è concentrata sulla scelta del suo successore. Con entusiasmo e aspettative alle stelle, i tifosi si chiedono quale direzione prenderà la squadra sotto la guida del giovane tecnico. La società ha scelto con fiducia un nome di grande prospettiva, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

SarĂ Nicola Belmonte l’allenatore della Folgore Caratese nella stagione 202526. All’alba del primo luglio, primo giorno, appunto, della nuova stagione agonistica, la societĂ azzurra puntualmente annuncia il nome del successore di Filippo Carobbio approdato a Vicenza con il ruolo di vice di Fabio Gallo. C’era molta curiositĂ per conoscere su chi fosse caduta la scelta di Michele Criscitiello, soprattutto perchĂ© nelle ultime settimane non era circolata alcuna indiscrezione specie riguardante i tecnici “locali” tuttora a spasso. Non è comunque la prima volta che la Folgore pesca da “fuori” (un nome su tutti quello di Emilio Longo) e soprattutto non è la prima volta che sorprende puntando su un esordiente per la categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it