Fossombrone | Urso in partenza verso la Vigor

Fossombrone si prepara a una fase di mercato incandescente: mentre ufficializzano le conferme di Kieremateng, Torri, Giunchetti, Procacci e Pagliari, Niccolò Urso si appresta a partire verso la Vigor Senigallia. La serie D vede cambiamenti importanti con il nuovo allenatore del Castelfidardo, Stefano Cuccù, e le mosse di altre squadre come l’Ancona, pronta a rinforzare il suo organico per affrontare al meglio la stagione. L’estate calcistica è appena iniziata, e le sorprese non mancheranno.

A Fossombrone conferme vicine per Kieremateng, Torri, Giunchetti, Procacci e Pagliari, in partenza invece Niccolò Urso (alla Vigor Senigallia), Broso (lo vuole il Matelica) e probabilmente Casolla (piace molto all’Urbania). Sempre in serie D, il Castelfidardo ha un nuovo allenatore: Stefano Cuccù, reduce da due stagioni a Monturano, che ha superato la concorrenza di Sansovini e dell’ex Fano Scorsini. Vice tecnico sarà Massimo Loviso. L’Ancona ha annunciato il ritorno di Luca Gelonese (cl ’95) con i dorici nella stagione 2016-17 e, in C, ex Samb e Vis. L’Urbania calcio (Eccellenza) ha ufficializzato la conferma (per la terza stagione consecutiva) del difensore Federico Dal Compare e del centrocampista Manuel Zingaretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net