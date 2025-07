I veterani volano sull’acqua

I veterani della Canottieri Ravenna brillano ai Campionati italiani master di Genova, conquistando medaglie di peso: due ori, un argento e un bronzo. Un trionfo che testimonia dedizione e passione, con protagonisti come Donato Traversa, che ha portato a casa il primo titolo nel quattro di coppia 43-54 mix. La loro vittoria, frutto di impegno e spirito di squadra, è un esempio brillante di sport e determinazione.

Due ori, un argento e un bronzo. Sono medaglie pesanti quelle vinte dai ‘veterani’ della Canottieri Ravenna ai Campionati italiani master che si sono svolti a Genova. Il primo titolo italiano lo ha vinto Donato Traversa nel quattro di coppia 43-54 mix, in formazione mista con il Caprera (Viviana Gaggio, Paola Paris e Andrea Rocca). Dopo avere vinto la batteria col miglior tempo complessivo, l’inedito quartetto si è aggiudicato la finale, chiudendo i 1.000 metri di percorso in 3’27“89, quasi sette secondi davanti a Sportinsieme e Caprera 2. Il secondo titolo, sempre in equipaggio misto, lo ha vinto Matteo Rosetti nell’otto B a bordo dell’equipaggio dell’Armida, che ha tagliato il traguardo in 3’15“14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I veterani volano sull’acqua

