longo sprint da campione al trofeo mario rovelli

Protagonista indiscusso della giornata ciclistica di Lurago d’Erba è stato Riccardo Longo, portacolori dell’ Unione Sportiva Biassono. Primo posizione nella corsa in linea e terzo posto nella cronoscalata il bilancio del giovane Longo al Trofeo Mario Rovelli per la categoria degli allievi. Le strade del Comasco hanno dunque incoronato l’atleta cremonese della società biassonese, che nella corsa in linea allo sprint ha regolato di misura il neo campione lombardo Federico Profazio (Pedale Senaghese) e il compagno di squadra Andrea Corno. Tra i piazzati anche il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (quinto), Andrea Carelli (sesto), Lorenzo Milani (settimo) e Cesare Castellani (decimo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it