Rosa corposa | la piccola diaspora Chi resterà e chi farà le valigie

Il Pisa si trova di fronte a una vera e propria "rosa corposa", con 44 calciatori sotto contratto, un numero che rende difficile la gestione in vista della Serie A. Gilardino dovrà operare scelte difficili, tra entrate e uscite, per costruire una squadra competitiva. La piccola diaspora dei giocatori rientranti dai prestiti potrebbe essere il primo passo verso un roster più snello e funzionale, ma chi resterà e chi farà le valigie? La sfida è appena iniziata.

di Lorenzo Vero Sono attualmente quarantaquattro i calciatori sotto contratto con il Pisa. Troppi. Decisamente troppi per essere a disposizione di Gilardino in vista della stagione di Serie A (che ammette una lista di venticinque elementi). Il lavoro dei direttori Vaira e Corrado sarà così sì volto alle entrate, ma anche alle uscite. Una piccola diaspora, soprattutto da parte dei giocatori che sono rientrati dal prestito. Partiamo dalla porta: a prendere il posto di vice-Semper dopo la partenza di Nicolas l’intenzione del club è quella di acquistare un nuovo portiere. Così Loria, Guadagno, Vukovic e Livieri si contenderanno il posto di terzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rosa corposa: la piccola diaspora. Chi resterà e chi farà le valigie

In questa notizia si parla di: piccola - diaspora - rosa - corposa

Rosa corposa: la piccola diaspora. Chi resterà e chi farà le valigie; Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale.

Rosa corposa: la piccola diaspora. Chi resterà e chi farà le valigie - Decisamente troppi per essere a disposizione di Gilardino in vista della stagione di Serie A (che am ... Come scrive msn.com