Telese il 9 luglio l’incontro Il mio nome è Nessuno alla Fondazione Gerardino Romano

Il prossimo 9 luglio, la Fondazione Gerardino Romano ospiterà un affascinante incontro intitolato “Il mio nome è Nessuno”, dedicato a celebrare i 15 anni del blog letterario. Poeti, studiosi e cittadini si confronteranno sul ruolo della scrittura come linguaggio tecnico e progetto collettivo, offrendo uno spazio di riflessione e condivisione. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura e della cultura, che invita a scoprire il potere delle parole come strumento di connessione.

Comunicato Stampa Poeti, studiosi e cittadini a confronto sui 15 anni del blog letterario: la scrittura come linguaggio tecnico e progetto collettivo Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, il 9 luglio l’incontro “Il mio nome è Nessuno” alla Fondazione Gerardino Romano

