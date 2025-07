Gli Egizi battono i Romani A Copparo un torneo insolito

assistendo a uno spettacolo unico nel suo genere. La competizione ha visto protagonisti squadre straordinarie, ma sono stati gli Egizi a prevalere con astuzia e talento, regalando emozioni indimenticabili. Play to the Whistle si conferma così come un evento imperdibile che unisce sport, passione e divertimento, creando un forte senso di community e entusiasmo tra tifosi e partecipanti. Un weekend da ricordare che...

Sono gli Egizi i campioni della seconda edizione di Play to the Whistle, un torneo capace di confermarsi in maniera autorevole dopo l’exploit di un anno fa. Allo stadio Preziosa di Copparo, gli Egizi l’hanno spuntata nella finalissima contro i Romani al termine di un weekend contraddistinto da colpi di scena e un tasso tecnico davvero apprezzabile. E Play to the Whistle ha conquistato anche il pubblico, che ha riempito l’impianto di Copparo per tre giorni. Con record di presenze in occasione della gara che ha messo in palio il titolo, tiratissima e appassionante. E non a caso terminata ai calci di rigore, con gli Egizi più precisi e freddi dal dischetto dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli Egizi battono i Romani. A Copparo un torneo insolito

