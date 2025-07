Usa | Stop alla fornitura di alcune armi all' Ucraina

Gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di alcune forniture di armi all’Ucraina, una decisione che scuote le ultime dinamiche del conflitto. Promesse fatte durante l’amministrazione Biden ora vengono messe in discussione, suscitando preoccupazioni sulla capacità di Kiev di resistere all’invasione russa. Questa mossa segna un cambio di rotta, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri sul campo di battaglia e le alleanze internazionali. La decisione riflette la priorità degli interessi americani, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della pace nella regione.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler bloccare alcune spedizioni di armi all'Ucraina, promesse durante l'amministrazione Biden. Si tratta di una decisione certamente negativa per Kiev, impegnata a combattere l'invasione russa. « Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa (DOD) sul supporto.

