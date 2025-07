Chi l’ha visto? stasera 2 luglio 2025 | casi Villa Pamphili Chiara Poggi e Liliana Resinovich su Rai 3

Stasera, 2 luglio 2025, alle 21.30 su Rai 3, non perdere la nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Tre casi avvolti nel mistero: la tragica scomparsa di Anastasia e sua figlia a Villa Pamphili, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi e gli aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich. Un appuntamento imperdibile per chi ama le storie di verità e giustizia. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questi enigmi irrisolti.

Appuntamento da non perdere stasera, mercoledì 2 luglio 2025, con una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda alle 21.30 su Rai 3. Tre grandi casi al centro dell'attenzione: la misteriosa morte di Anastasia e della figlioletta a Villa Pamphili, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, e gli aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich. Villa Pamphili: parla la madre di Anastasia. Si apre con il caso che ha sconvolto Roma: la giovane donna trovata morta con la figlia di un anno a Villa Pamphili. Nella puntata di stasera, Chi l'ha visto? propone testimonianze inedite, tra cui la madre di Anastasia, che rivela nuovi dettagli inquietanti: "Mia figlia mi aveva detto che aveva perso lo zainetto con i documenti nel viaggio da Malta all'Italia, ma ora credo che sia stato lui a farglieli sparire.

