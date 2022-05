LIVE – Giorgi-Putintseva 6-3 5-5, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 26 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Camila Giorgi e Yulia Putintseva, valevole per il secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. L’azzurra si è sbloccata nel circuito maggiore dopo un periodo caratterizzato da sei eliminazioni al primo turno consecutive, un’enormità considerando il talento della maceratese. Dopo aver sconfitto Shuai Zheng al debutto in quel di Parigi, Giorgi tenterà di ripetersi sul rosso della capitale francese contro Putintseva, giocatrice tecnicamente eccelsa. Chi avrà la meglio tra le due atlete? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, giovedì 26 ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ile latestuale del confronto tra Camilae Yulia, valevole per il secondo turno del tabellone principale del. L’azzurra si è sbloccata nel circuito maggiore dopo un periodo caratterizzato da sei eliminazioni al primo turno consecutive, un’enormità considerando il talento della maceratese. Dopo aver sconfitto Shuai Zheng al debutto in quel di Parigi,tenterà di ripetersi sul rosso della capitale francese contro, giocatrice tecnicamente eccelsa. Chi avrà la meglio tra le due atlete? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di oggi, giovedì 26 ...

