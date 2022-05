F1: Ferrari, Leclerc e Sainz doppiatori per un giorno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Maranello, 25 mag. -(Adnkronos) - Charles Leclerc e Carlos Sainz per un giorno hanno accantonato tuta e casco e si sono messi davanti al microfono per diventare doppiatori nel nuovo lungometraggio della Disney Pixar, Lightyear – La vera storia di Buzz che racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995. La coppia della Scuderia Ferrari è stata protagonista di un cameo all'interno del film d'animazione in due versioni diverse. I piloti, infatti, hanno prestato la voce allo stesso personaggio: Charles nella versione in lingua italiana e Carlos in quella spagnola. Per scoprire di quale personaggio si tratta bisognerà aspettare l'uscita del film nelle sale, prevista in Italia per il 15 di giugno e in Spagna per il 17 giugno. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Maranello, 25 mag. -(Adnkronos) - Charlese Carlosper unhanno accantonato tuta e casco e si sono messi davanti al microfono per diventarenel nuovo lungometraggio della Disney Pixar, Lightyear – La vera storia di Buzz che racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995. La coppia della Scuderiaè stata protagonista di un cameo all'interno del film d'animazione in due versioni diverse. I piloti, infatti, hanno prestato la voce allo stesso personaggio: Charles nella versione in lingua italiana e Carlos in quella spagnola. Per scoprire di quale personaggio si tratta bisognerà aspettare l'uscita del film nelle sale, prevista in Italia per il 15 di giugno e in Spagna per il 17 giugno.

