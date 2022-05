Premio Pionieri della Nautica | conclusa l’edizione 2022

(Di lunedì 23 maggio 2022) La prima giornata di lavoriConvention SATEC si ècon la cerimonia di premiazione del XXXI. Si tratta di un riconoscimento istituito da Confindustrianel 1988, che gode dal 2007 del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, e premia l’impegno, serietà e capacità di uomini, imprenditori, manager, maestranze, operatori e giornalisti che con passione hanno continuato e continuano a credere in questo comparto, contribuendo alla sua crescita e affermazione sui mercati internazionali. Tutti i vincitori delNella categoria maestranze,ex aequo per Bruno Lotti, Pietro Ranieri e Gian Paolo Vertua ...

AL CENTRO DEL CONVEGNO LE OPPORTUNITA' LAVORATIVE OFFERTE DALLA COSTRUZIONE DEI GRANDI YACHT, IL VALORE SOCIALE DEI PICCOLI NATANTI, IL SETTORE DEGLI ACCESSORI E ATTIVITA' TURISTICHE LEGATE ALLA NAUTICA. CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI A MANAGER, MAESTRANZE, PROGETTISTI E GIORNALISTI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA STORIA DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN ITALIA. La prima giornata di lavori della Convention SATEC 2022 si è conclusa con la cerimonia di premiazione.