Golfo di Napoli: aumentano i prezzi dei biglietti di traghetti e aliscafi per Ischia, Capri e Procida (Di giovedì 19 maggio 2022) Oltre ai vari rincari di questi ultimi mesi, ad aumentare saranno anche i prezzi di aliscafi e traghetti per le isole del Golfo di Napoli. Il caro-carburante si fa sentire anche per questi mezzi che consentono di raggiugnere Ischia, Capri e Procida. Il via libera ai rincari è scattato con un decreto pubblicato nel bollettino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

