Stefania Craxi (FI) eletta presidente della commissione Esteri del Senato con 12 voti. Licheri (M5s) si ferma a 9 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l'uscita di Vito Petrocelli, del quale è stata annunciata l'espulsione in seguito al tweet in cui "LiberaZione" era scritto con la zeta maiuscola diventata simbolo delle truppe russe, il Movimento 5 stelle perde la presidenza della commissione Esteri del Senato. Mercoledì è stata infatti eletta la forzista Stefania Craxi, con 12 voti a favore. Il candidato M5s Ettore Licheri si è fermato a 9. Un membro si è astenuto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

